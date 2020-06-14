تجديد حبس عاطل وزوجته للمتاجرة في المخدرات بالمطرية
الأحد 14/يونيو/2020 - 02:46 م
حسام التمساحطباعة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، اليوم الأحد، تجديد حبس عاطل وزوجته لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائهما.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتمكن إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، وزوجته "ربة منزل"، مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية حال تواجدهما بمنطقة سكنهما، وعثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2،500 كيلو جرام- طبنجة صوت- 9 طلقات صوت- مبلغ مالى- هاتف محمول).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، و"الطبنجة" بقصد الدفاع عن النفس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتمكن إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، وزوجته "ربة منزل"، مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية حال تواجدهما بمنطقة سكنهما، وعثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2،500 كيلو جرام- طبنجة صوت- 9 طلقات صوت- مبلغ مالى- هاتف محمول).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، و"الطبنجة" بقصد الدفاع عن النفس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.