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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس عاطل وزوجته للمتاجرة في المخدرات بالمطرية

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:46 م
حبس
حبس
حسام التمساح
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، اليوم الأحد، تجديد حبس عاطل وزوجته لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائهما.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتمكن إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، وزوجته "ربة منزل"، مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية حال تواجدهما بمنطقة سكنهما، وعثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2،500 كيلو جرام- طبنجة صوت- 9 طلقات صوت- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، و"الطبنجة" بقصد الدفاع عن النفس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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