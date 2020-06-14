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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تخصيص سيارة إسعاف لأهالي إسنا لنقل وفيات كورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:41 م
تخصيص سيارة إسعاف
تخصيص سيارة إسعاف
هدى الأمير
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نجحت مساعي الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة محمد سيد سليمان بالتنسيق مع الدكتور معمر عبدالهادي مدير عام إقليم جنوب الصعيد بهيئة الإسعاف المصرية بالأقصر.

وقال محمد سيد، رئيس مجلس مدينة إسنا، إنه تم توفير سيارة إسعاف وتخصيصها لخدمة أهالي إسنا بعد أن تم تجهيزها وتوفير بعض قطع الغيار وصيانتها داخل الحملة الميكانيكية بمركز ومدينة إسنا.

وأشار إلى تجهيز السيارة وتخصيصها لأهالي إسنا لنقل الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى محل إقامتهم داخل مركز إسنا، على أن يكون مقرها الحملة الميكانيكية بمركز ومدينة إسنا.

في سياق متصل، قال الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا جنوب محافظة الأقصر، إنه عقب صدور قرار من جانب وزارة الصحة، بقيادة الدكتورة هالة زايد، بتحويل 320 مستشفى للعزل والفرز للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا، لم يكن نصيب مستشفى إسنا منها سوى المستشفى التخصصي الذي يتبع الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، ولهذا فإنه سعى بمساعدة من الدكتور عبدالهادي زيدان لتحويل مستشفى صدر إسنا لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها، وذلك حتى يتسنى لجميع المرضى الحصول على الرعاية الطبية.

وأضاف أن الفريق الطبي نجح في إجراء تحاليل وأخذ مسحات لـ201 حالة، وتقديم العلاج لـ356 مصابا ذوي أعراض بسيطة، موضحًا أن الأولوية للحصول على العزل الصحي بداخل مستشفى إسنا أصبح لأبناء المحافظة، حيث إن 60% من المصابين من أهالي الأقصر، والنسبة المتبقة والتي تبلغ 40% مصابين من المحافظات المجاورة.

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