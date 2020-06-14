بدء صرف مساعدات تكافل وكرامة غدًا

قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، استمرار تنفيذ خطة صرف تكافل وكرامة لتخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا، بحيث يتم توزيع مستفيدي الدعم علي مرحلتين.وأكدت الوزارة، أن المرحلة الأولى لصرف مساعدات برنامج كرامة للمستفيدين والذين يبلغ عددهم أكثر من مليون مستفيد ستبدأ غدًا وبعد غدٍ الثلاثاء ١٥-١٦ يونيو، على أن يتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي٢.٥ مليون مستفيد اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق ١٧ يونيو، على أن يتم صرف مساعدات من تأخر خلال الشهر.كانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة وانتظام عمليات الصرف من خلال أكثر من 4 آلاف منفذ للبريد على مستوى محافظات الجمهورية.وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أى تكدس أو تزاحم.يذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة يبلغ حوالي ٣.٦ مليون أسرة، بما يشمل حوالى ١٥ مليون فرد ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و385 مليون جنيه.