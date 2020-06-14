رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس «اقتصادية قناة السويس»: تنفيذ مشروع لإنتاج عربات السكك الحديدية

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:33 م
عربة قطار
عربة قطار
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
طباعة
كشف المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن مشروع يتم تنفيذه شرق بورسعيد لإنتاج عربات السكك الحديدية عبر خطة طموحة لتطوير القطاع، يتم استخدامه أيضا في مشروعات "المترو" واحتياجات مصر خلال المرحلة المقبلة، مضيفا، أن المشروع لا يخدم فقط الاحتياجات المحلية وإنما المنطقة الإقليمية وإفريقيا بالتحديد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لمتابعة أعمال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن تطوير البنية التحتية للمنطقة، والإجراءات الجمركية التي يتم اتخاذها.

وتابع: "القارة الإفريقية هي المستقبل، وهناك تنافسية بشأن من سيكون بوابة لإفريقيا، ويجب أن نهيئ نفسنا لهذا الأمر، بما لدينا في المنطقة من حوافز للتصدير بعد استقطاب التكنولوجيا الحديثة".

كانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عقدت اجتماعها لمتابعة أعمال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن تطوير البنية التحتية للمنطقة، والإجراءات الجمركية التي يتم اتخاذها.

وبحث الاجتماع كيفية جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة القدرة التنافسية للمنطقة في ظل التداعيات الجديدة للاقتصاد العالمي، وتغير أنماط وأشكال التجارة العالمية وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني.

وعقدت اللجنة الاجتماع بحضور المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبرئاسة أشرف العربي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» عن الاتهام بـ«الإساءة للكنيسة»

أول يوليو.. «الأوقاف» تعلن خطة فتح دور العبادة

«المصل واللقاح»: مصر فيها سلالتان من كورونا.. وهذه الفئات مستثناة من التعايش

1981 مصريًا عالقًا يغادرون الكويت عبر 11 رحلة جوية

الصور

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

الأكثر قراءة

رئيس لجنة مكافحة كورونا: أصحاب فصيلة دم «O» أقل عرضة للإصابة

«المصل واللقاح»: مصر فيها سلالتان من كورونا.. وهذه الفئات مستثناة من التعايش

الاعتداء على طبيب مصري و«كسر رجله» في الكويت

دراسة تكشف موعد ذروة فيروس كورونا فى مصر

إنفوجراف

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

أيام زمان

هند رستم تسبق عادل إمام في تقديم «مدرسة المشاغبين»

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

اللقاء الثاني لـ"بيليه" وزبيدة ثروت.. صفقت له حين أحرز هدفين في فريقها.. ووعدها بحضور عيد ميلادها

اللقاء الأول لـ«بيليه» وزبيدة ثروت..«لا تصدقى ما يقولون حتى تشاهدى بعينيك الجميلتين»

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

علماء الفلك يرصدون «نبض قلب» الثقب الأسود

كيف يمكن تحويل الوجبات السريعة لطعام مفيد؟

حلويات مفيدة أثناء فقدان الوزن

الصحة العالمية: الرضاعة الطبيعية لا تنقل فيروس كورونا

منوعات

اعتقال عصابة سرقت 42 ألف دولار في بغداد

مليون دولار كادت تقتل ناجيًا من كورونا

بريطاني يترك عمله في بنك ويتفرغ لحل «السودوكو»

الإمارات تدعو مصر للاشتراك بالدورة التدريبية لنظام إدارة الألعاب

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
د. هشام فهمى
عن الأدب والسياسة الآن
مؤمن المحمدي
عبد الغفور البرعي كمان وكمان
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
المزيد

الثقافة

«الرقص الحديث» تستعرض حياة قاسم أمين على يوتيوب «الثقافة» الليلة

إسلام بحيري: الفكر الديني أمرض المجتمع جنسيا

«نضال شابة للحياة».. مذكرات فتاة يابانية مع ضمور المخيخ

أمسية لتكريم أحمد قاصد في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية