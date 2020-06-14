رئيس «اقتصادية قناة السويس»: تنفيذ مشروع لإنتاج عربات السكك الحديدية

كشف المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن مشروع يتم تنفيذه شرق بورسعيد لإنتاج عربات السكك الحديدية عبر خطة طموحة لتطوير القطاع، يتم استخدامه أيضا في مشروعات "المترو" واحتياجات مصر خلال المرحلة المقبلة، مضيفا، أن المشروع لا يخدم فقط الاحتياجات المحلية وإنما المنطقة الإقليمية وإفريقيا بالتحديد.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لمتابعة أعمال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن تطوير البنية التحتية للمنطقة، والإجراءات الجمركية التي يتم اتخاذها.وتابع: "القارة الإفريقية هي المستقبل، وهناك تنافسية بشأن من سيكون بوابة لإفريقيا، ويجب أن نهيئ نفسنا لهذا الأمر، بما لدينا في المنطقة من حوافز للتصدير بعد استقطاب التكنولوجيا الحديثة".كانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عقدت اجتماعها لمتابعة أعمال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن تطوير البنية التحتية للمنطقة، والإجراءات الجمركية التي يتم اتخاذها.وبحث الاجتماع كيفية جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة القدرة التنافسية للمنطقة في ظل التداعيات الجديدة للاقتصاد العالمي، وتغير أنماط وأشكال التجارة العالمية وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني.وعقدت اللجنة الاجتماع بحضور المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبرئاسة أشرف العربي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.