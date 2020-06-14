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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أستراليا تدعم صندوق الأمم المتحدة بـ866 ألف دولار

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:23 م
استراليا
استراليا
أ.ش.أ
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قدمت الحكومة الأسترالية مساهمة مالية بلغت 866،000 دولار أسترالي لدعم عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، والاستجابة لاحتياجات 38،000 امرأة وفتاة في محافظتي دهوك ونينوى خلال العام المقبل.

وأوضح صندوق الأمم المتحدة للسكان، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا، أن هذه المساهمة تهدف في المقام الأول إلى دعم اللاجئين السوريين الذين لجأوا إلى العراق في عام 2019 نتيجة العمليات العسكرية في المناطق الشمالية الشرقية من سوريا، حيث ستركز على النساء والفتيات والناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وعلى الرجال الذين يدعمون جهود الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له، وذلك من خلال ضمان وصول هذه الفئات المستهدفة إلى خدمات الاستجابة والوقاية، مثل الدعم النفسي الاجتماعي وإدارة الحالات.

وأضاف البيان أن هذا الدعم المالي يستهدف شراء 8،000 حقيبة وتجهيزها مقدمًا للنساء والفتيات في عمر الإنجاب، خاصة اللاجئات والنازحات.

وقالت سفيرة أستراليا في العراق، جوان لونديز، إن بلادها يسرها مواصلة العمل مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لضمان الاستجابة لاحتياجات النساء والفتيات المتأثرات بالنزاع، وعلى العمل من أجل بناء عالم خال من العنف ضد النساء والفتيات.

من جهته، رحب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، اولوريمي سوجنرو، بهذه المساهمة، موضحا أن أستراليا شريك ثابت لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ونواصل العمل معه والاعتماد على دعمه، فمنذ أكتوبر 2014 قامت أستراليا بتقديم دعم للنساء والفتيات في العراق من خلال صندوق الأمم المتحدة للسكان، بلغت قيمته 16.8 مليون دولار أسترالي.

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