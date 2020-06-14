«بلود ميتر».. تطبيق لدعم التبرع بالدم عن بعد (فيديو)

قال المهندس محمود عسكر، مؤسس تطبيق "بنك الدم الإلكتروني"، "بلود ميتر" إن فكرة التطبيق جاءته من زوجته عندما تعجب من رفضها لأول مرة التبرع بالدم للمرضى والمحتاجين، وكان سبب رفضها هو تداعيات تفشي فيروس كورونا وخوفها من الاختلاط بأحد من الطاقم الطبي والعاملين به خشية من انتقال العدوى لها.وأضاف المهندس محمود عسكر، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم الأحد، أنه قام بالتفكير في عمل "التطبيق" لتسهيل الأمور على الناس التي تريد أن تتبرع دون حدوث ضرر لها، وأيضًا توفير احتياجات الطاقم الطبي والمرضى، موضحًا أنه تم تفعيل التطبيق على أجهزة "الاندرويد"، ولكن ما زال ينتظر موافقة شركة "أبل" لتفعيله على الـ"ios".وأشار إلى أن التطبيق له موقع إلكتروني، ويسمى "Blood meter" وهو لدعم التبرع بالدعم عن بعد، وتم تفعيله من أسبوعين تقريبًا، لافتًا إلى أنه تم التسويق له.وأكد أن هناك تفاعلا مع التطبيق ولكن ليس بالكم الذين يرجوه، ويتم من خلال التطبيق عمليتين، إما أن المتبرع يكتب بياناته ورغبته في التبرع أو المريض يكتب أنه بحاجة إلى متبرع، منوها بأن التطبيق على نطاق عالمي وليس محليا فقط.