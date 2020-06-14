هبوط بورصة قطر ومؤشرها يخسر 49 نقطة

انخفض مؤشر سوق قطر للأوراق المالية اليوم الأحد 49 نقطة ليغلق عند مستويات 9185 نقطة.جاء ذلك وسط سيولة تخطت 248 مليون ريال قطري، وارتفاع 14 سهما وانخفاض 28 سهما.وتصدر سهم الميرة الأكثر ارتفاعا بنسبة 8ر5 بالمئة ليغلق عند 14ر19 ريال، بينما جاء سهم الإسلامية القابضة في مقدمة الأكثر انخفاضا بنسبة 5ر4 بالمئة ليغلق عند 706ر2 ريال.