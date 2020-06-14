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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

لماذا اختفت صورة «تشرشل» من «جوجل»؟

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:18 م
ونستون تشرشل
ونستون تشرشل
وكالات
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قالت شركة جوجل العالمية، اليوم الأحد، إنها ستكشف عن سبب اختفاء صورة لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل من قائمة أبرز نتائج البحث لرؤساء وزراء البلاد خلال الجدل المثار حول سجله بشأن العنصرية.

وأوضح عملاق البحث أن إزالة الصورة من قائمته لأبرز نتائج البحث عن رؤساء الوزراء البريطانيين السابقين كانت بسبب التحديث التلقائي و"ليس هناك هدف" من ذلك لكنه اعتذر "عن أي قلق" قد يكون تسبب به.

وأشار إلى أن المشكلة لا تنطبق إلا على ما يسمى بقائمة "الرسم البياني المعرفي" وأن العديد من صور تشرشل لا يزال من السهل العثور عليها في محرك البحث الخاص به.

وقال القسم المسؤول عن البحث في "جوجل" على حسابه في "تويتر"، "نحن ندرك أن صورة للسير وينستون تشرشل فقدت من نتائج البحث على جوجل. نعتذر عن أي قلق تسببنا به. لم يكن هناك هدف جراء هذا الحادث وسيتم حله. يتم إنشاء الصور في هذه اللوحات وتحدث تلقائيا. وأثناء التحديث يمكن أن تختفي لفترة وجيزة".

ومع ذلك، أثار اختفاء صورة تشرشل ردة فعل سريعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال النائب المحافظ سيمون كلارك: "سيكون أمرًا مفاجئًا إذا كانت هذه سياسة متعمدة من جوجل".

وأضاف: "من شبه المؤكد أن أوروبا الغربية ستكون مستعبدة لولا الرجل الذي فقدت صورته حاليا".

وقد أصبح رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية محور جدل بعدما تعرض تمثاله في وسط لندن للتخريب خلال احتجاجات داعمة لحركة "بلاك لايفز ماتر" في نهاية الاسبوع الماضي، وكتب عليه بالطلاء "عنصري".

وتم إدانة الحادث على نطاق واسع لكن منتقدي تشرشل يتّهمونه بأنه كان متعصبا وتصرف بشكل تمييزي مع الأشخاص ذوي البشرة الملونة خلال مسيرته السياسية الطويلة بحيث أدت سياساته إلى وفاة الملايين خلال المجاعة في الهند العام 1943.

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