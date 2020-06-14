تحذيرات من خطورة الأوضاع على الأطفال اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، من خطورة الأوضاع التي يعانيها أطفال اليمن في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، وذلك ‏في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.وقال الوزير الإرياني في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إننا نتذكر عشرات الآلاف من الأطفال اليمنيين الذين استدرجتهم الميليشيا الحوثية من منازلهم ومقاعد دراستهم وأحيائهم وغسل أدمغتهم بالأفكار الطائفية الإرهابية الدخيلة على الشعب اليمني واخضاعهم لدورات عسكرية والزج بهم في جبهات القتال خدمة لنظام إيران.وأوضح الإرياني أن أطفال اليمن في مناطق سيطرة الميليشيا يدفعون ثمنًا باهظًا منذ الانقلاب الحوثي على الحكومة جراء انهيار شبكة الخدمات العامة وغياب الرعاية الصحية وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ووصول معدلات الفقر والبطالة والمجاعة لمستويات قياسية بسبب نهب المرتبات وشلل القطاع الخاص وارتفاع الأسعار.وأشار الإرياني إلى أن ‏مئات الآلاف من أطفال اليمن، هم ضحية لأكبر عملية تجريف تنفذها الميليشيا الحوثية للقطاع التعليمي منذ الانقلاب، ضمن مخطط واضح لدفع الطلبة خارج مقاعد الدراسة للالتحاق بجبهات القتال وتجهيل المجتمع وإفساده ومسخ هويته الوطنية والقومية وخلق جيل من المؤدلجين بالأفكار الإرهابية المتطرفة.