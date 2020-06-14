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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحويل أمناء مخازن «صحة قنا» للنيابة بسبب مخالفات مالية

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:16 م
اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
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قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا إنه تم تحويل مجموعة من أمناء مخازن بإدارة الشئون الصحية بقنا وأمين مخازن بإدارة أبو تشت الصحية إلى النيابة العامة بناء على تقرير هيئة الرقابة الإدارية لوجود مخالفات مالية وإدارية وإهمالهم في أداء واجباتهم الوظيفية مما ترتب عليه وجود عجز في بعض الأصناف.

وأكد المحافظ - في بيان اليوم الأحد - أنه بفحص مخازن الأجهزة الطبية بالمديرية في الفترة من 1 يوليو 2017 حتي 30 ابريل 2020 وفحص مخازن المستلزمات الطبية عن الفترة 1 يوليو 2018 حتى 6 يونيو 2020 تبين وجود مخالفات مالية وإدارية.

وتبين إهمال أمناء مخازن إدارة التموين الطبي السابق والحالي وأمين المخازن بإدارة أبو تشت الصحية إلى وجود عجز في بعض الأصناف وترتب على هذه المخالفات وجود أضرار بالمال العام يقدر بحوالي 327 ألف و365 جنيه.

وأضاف "الداودي" أنه لا تهاون مع موظف أو مسئول مخطئ في عمله بالجهاز الإداري للمحافظة وأنه سوف يتم تحويل أي موظف يخطئ في عمله للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وذلك من أجل الحفاظ على المال العام.

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