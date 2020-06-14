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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«اتصال» تفتح نقاشًا حول الأبعاد القانونية لعمل الموظفين من المنزل

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:16 م
القانون المصري
القانون المصري
طارق عتمان
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حسم المعلوماتيون الجدل حول قانونية تفعيل منظومة العمل من المنزل للموظفين، حيث أكد المشاركون في اللقاء الذي عقدته منظمة اتصال أن القانون في مصر لا يمنع العمل من المنزل ولاتوجد أي عقبات في ذلك رغم أن القانون يحتاج إلى تعديلات جذرية تتناسب مع الأوضاع الحالية.

مؤكدين أن القانون المصري رقم 12 لسنة 2003 يحتاج إلى بعض التعديلات حتى يتناسب مع الأوضاع الجديدة التي فرضتها الظروف الحالية للعمل في ظل الأزمات وأبرزها انتشار جائحة كورونا (كوفيد- 19)، بالإضافة إلى تشجيع الدولة المصرية على عمليات التحول الرقمي والميكنة في كل القطاعات، خاصة وأن هذا القانون أصبح قديما لا يتواكب مع التقدم التكنولوجي.

وشارك في هذا اللقاء كل من المهندس عمرو فاروق الرئيس التنفيذي لشركة MCS، المهندس عمرو أبوعلم، الرئيس التنفيذي لشركة لوتس للإدارة، الدكتور محمد حجازي، مدير مكتب الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والمستشار القانوني لوزارة الاتصالات، الدكتور حسن الملا، رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة أكسيد، الدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي لمنظمة اتصال.

وأجمع المشاركون على سهولة تحديد المهام المطلوبة من كل موظف مع وضع آليات لقياس الأداء، وبالتالي يتم على أساسها تقييم كل موظف على حدة، مؤكدين أن هناك تحديات تتمثل في كيفية متابعة الموظفين الذين يعملون من المنزل في أوقات العمل الرسمية وعدم التهاون في العمل، كما تطرق المتحدثون في اللقاء إلى العمالة الأجنبية في الشركات العالمية العاملة في مصر وكيفية حساب الأجور والتأمينات والضرائب المفروضة على كل شركة ونسبة تعيين الموظفين للعمل من المنزل مقارنة بنسبة الموظفين العاملين من مكان العمل الرئيسي مؤكدين على ضرورة السعي قُدمًا لتعديل منظومة العمل ككل ووضع لوائح جديدة.

وشدد المشاركون على السبب الرئيسي وراء مطلبهم بتعديل قانون العمل المصري أنه جاء بعد أن قامت الدولة بتقليل ساعات العمل ومنح العاملين في القطاع الخاص إجازات مدفوعة الأجر كإجراء احترازي لمنع انتشار المرضي، وجاء ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الشركات تعاني من انخفاض الإيرادات وصعوبة التحصيل، مما دفع الكثير من الشركات إلى التفكير خارج الصندوق وتشجيع منظومة العمل من المنزل لتخفيف الأعباء الوظيفية على أصحاب الأعمال وكذلك على الموظفين مع حفظ حقوق الطرفين.

وطالب المشاركون بضرورة العمل على تعديل وتغيير عقود العمل الحالية إلى عقود بصورة مختلفة عن الصورة التقليدية المتعارف عليها وتحديد عدد ساعات محددة يعمل فيها الموظف وضرورة توفير أدوات لا بد من أن يقوم صاحب العمل من توفيرها من خلال الإمكانيات الموجودة في الشركة وأن يكون الموظف مسئولا عن سرية البيانات والمعلومات ويحافظ عليها، ووصف البعض أن القانون الحالي مُعقد لم يتطرق إلى مثل هذه الأمور.

وأجمع المشاركون أيضا على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات التي تُسهل وتشجع منظومة العمل من البيت على العكس من قطاعات صناعية وتجارية أخرى.

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