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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحفظ على 1220 كمامة فى الإسكندرية

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:15 م
التحفظ على 1220 كمامة
التحفظ على 1220 كمامة
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت نيابة العامرية بالإسكندرية، التحفظ على 1220 قطعة كمامة داخل محل مستلزمات طبية بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول عن المحل على ذمة التحقيقات، بتهمة احتكار سلع طبية وإخفائها لرفع أسعارها بالأسواق.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل مستلزمات طبية بدائرة قسم شرطة العامرية، لحيازته كمية من الكمامات بقصد احتكارها وتخزينها وحجبها عن الأسواق.

جرى مداهمة المحل وألقي القبض على المدير المسئول وبتفتيشه عثر على 1220 قطعة كمامة، قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

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