اليونان: تركيا مستمرة في انتهاك قرارات مجلس الأمن حول ليبيا

قال نيكوس دندياس، وزير خارجية اليونان، في عدد من التغريدات على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد، إن التدخل العسكري التركي في ليبيا ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.وتابع الوزير اليوناني قائلا: "إن تدخل تركيا في ليبيا ينتهك أي مفهوم للشرعية الذي يجب أن تحميه أوروبا، عبر عملية "إيريني" التي تقودها في البحر المتوسط لمنع تدفق السلاح إلى ليبيا".وحول الاتفاق اليوناني الإيطالي لترسيم الحدود البحرية الذي وقّعته مؤخرًا اليونان مع إيطاليا، قال: كان يتوجب على أثينا ألا تضيع هكذا فرصة تاريخية كما فعلت في السابق مع ليبيا.وبخصوص تدفق المهاجرين لليونان، أثنى وزير الخارجية اليوناني على الجهود المصرية لضبطها سواحلها كي لا يتدفق المهاجرون منها إلى أوروبا، "من دون طلب أي شيء في المقابل" من الاتحاد الأوروبي كما فعل أردوغان.