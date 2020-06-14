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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشكيل لجان لمتابعة الخطط والفرص الاستثمارية في كفر الشيخ (صور)

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:11 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
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ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، المخطط الاستراتيجي، لتنمية وتطوير المحافظة، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حلمي عيد، رئيس الإدارة المركزية للمراكز الإقليمية التخطيطية، والمهندس ممدوح حسين، مدير عام المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية إقليم الدلتا، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بتشكيل لجان لمتابعة وفحص المخططات والفرص الاستثمارية بالمحافظة، وخاصة المخطط الاستراتيجي، ومتابعة التطورات، برئاسة نائب محافظ كفرالشيخ.

وأكد محافظ كفرالشيخ، إقامة مناطق صناعية، وتوفير فرص عمل للشباب، ووضع رؤية مستقبلية لتطوير وتنمية المحافظة، بالإضافة إلى الاستفادة والاستغلال الأمثل للمسطحات الطبيعية سياحيًا بمصيف بلطيم، لافتًا إلى أن كفرالشيخ محافظة الأمل والمستقبل.

وكثفت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، حملاتها لتعقيم عدد من الشوارع والقرى والمؤسسات الطبية والخدمية، وذلك كإجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وكذلك الالتزام بقرار ارتداء الكمامات حسب قرار رئيس مجلس الوزراء، وفرض غرامة مالية لا تتجاوز الـ 4000 جنيه على المخالفين للقرارات التي تم إصدارها من قبل الدولة في ذلك الصدد.

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