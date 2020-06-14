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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كمامات وورد.. تعافي 9 حالات من كورونا بمستشفى قنا (صور)

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:10 م
تعافي حالات من كورونا
تعافي حالات من كورونا
قنا: إسلام البكري
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أعلنت إدارة مستشفى قنا العام عن تعافي 9 حالات من مصابي فيروس كورونا، بعد تلقيهم العلاج اللازم خلال الأيام الماضية وفقا لبروتوكول علاج وزارة الصحة، وودع الطاقم الطبي بالمستشفى المتعافين، والتقطوا جميعا مجموعة من الصور التذكارية مع مراعاة التباعد الاجتماعي، ووزعوا على المتعافين مجموعة من الورود.

وأضاف الدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام للحجر الصحي في تصريحات لـ"الدستور" إن إجمالي المتعافين 10 حالات، لافتا إلى أنه رغم قصر فترة عمل المستشفى إلا أن الطاقم الطبي أثبت كفاءة عالية في التعامل مع مرضى كورونا.

وأوضح أن المستشفى العام يستقبل حالات كورونا الإيجابية المحولة من مستشفيات قنا المختلفة والتى تتولى عملية الفرز، مشيرا إلى أنه تم تحويل المستشفى يوم 4 يونيو 2020.
تعافي حالات من كورونا
تعافي حالات من كورونا
تعافي حالات من كورونا
تعافي حالات من كورونا
تعافي حالات من كورونا
تعافي حالات من كورونا
تعافي حالات من كورونا
تعافي حالات من كورونا
تعافي حالات من كورونا
تعافي حالات من كورونا
تعافي حالات من كورونا
تعافي حالات من كورونا
تعافي حالات من كورونا
تعافي حالات من كورونا

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