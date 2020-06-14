كمامات وورد.. تعافي 9 حالات من كورونا بمستشفى قنا (صور)

أعلنت إدارة مستشفى قنا العام عن تعافي 9 حالات من مصابي فيروس كورونا، بعد تلقيهم العلاج اللازم خلال الأيام الماضية وفقا لبروتوكول علاج وزارة الصحة، وودع الطاقم الطبي بالمستشفى المتعافين، والتقطوا جميعا مجموعة من الصور التذكارية مع مراعاة التباعد الاجتماعي، ووزعوا على المتعافين مجموعة من الورود.وأضاف الدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام للحجر الصحي في تصريحات لـ"الدستور" إن إجمالي المتعافين 10 حالات، لافتا إلى أنه رغم قصر فترة عمل المستشفى إلا أن الطاقم الطبي أثبت كفاءة عالية في التعامل مع مرضى كورونا.وأوضح أن المستشفى العام يستقبل حالات كورونا الإيجابية المحولة من مستشفيات قنا المختلفة والتى تتولى عملية الفرز، مشيرا إلى أنه تم تحويل المستشفى يوم 4 يونيو 2020.