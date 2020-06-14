برلمانى يطلق مبادرة لدعم مصابي كورونا في العزل المنزلي بالقليوبية

أعلن البرلماني جمال محفوظ أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، عن إطلاق مبادرة لدعم مصابي كورونا في الحجر المنزلي بنطاق مركز ومدينة قليوب، وذلك انطلاقا من المسئولية المجتمعية تجاه الوطن وإيمانا بأن مكافحة انتشار فيروس كورونا "كوفيد19" تتطلب التكاتف مع جهود الحكومة فى احتواء هذه الأزمة الطارئة.وقال "محفوظ": إنه يتكفل بتوفير أجهزة التنفس "نابوليزر" للمرضى والمحتاجين وتوفير أنابيب الأكسجين للحالات الأكثر صعوبة، والأدوية المطلوبة للحالات المصابة والتي ستخضع للعزل المنزلى، مع تزويد أسر المصابين بمواد غذائية لدعمهم أثناء الظروف الحالية، بالإضافة للتواصل تليفونيا مع الحالات على مدار 24 ساعة وتقديم الخدمة والرعاية الصحية لهم عقب توفير الأدوية لهم (فريق طبي متطوع).وأضاف "محفوظ"، أنه خصص رقم واتس آب (01029008181) لاستقبال بلاغات واستفسارات المواطنين لدعم مصابي كورونا في الحجر المنزلي وربط كافة المرضي وذويهم في المبادرة، حيث يقوم المريض بإرسال متطلباته واحتياجاته ويقوم مكتبه بتوفيرها دون الحاجة للاختلاط أو النزول من المنازل خشية نقل الدعوى.وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية نجحت الفترة الماضية في التعامل مع الأزمات الطارئة مثل الأمطار وفيروس كورونا بنجاح، لافتا إلى أن إدارة الأزمات أثبت قدرة الدولة المصرية على مواجهة أي تحديات قد تعرقل مسيرة التنمية.