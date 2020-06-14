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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

كيف تدعم «المالية» القطاعات الصناعية في ظل كورونا؟

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:08 م
وزير المالية
وزير المالية
راندا التوني
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كشفت وزارة المالية، أنه في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، تستهدف الحكومة على المدى القصير العمل على دعم ومساندة القطاعات والأنشطة الأكثر تضررا كالسياحة والطيران وفئات العمالة الموسمية واليومية.

كما تستهدف الحكومة، العمل على تطبيق سياسات جديدة من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، لتكون قادرة على استيعاب العمالة المتضررة من توقف أنشطتهم نتيجة الإجراءات الصحية المتبعة.

كما تعمل الحكومة على استمرار سياسات التسعير السليم لمدخلات الإنتاج لرفع تنافسية الاقتصاد المصري وتشجيع الاستثمار في المشروعات كثيفة العمالة وتشجيع الصناعة الوطنية، ومن أهم ما قامت به الحكومة في هذا الشأن خفض أسعار الطاقة الموجهة للقطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وفض التشابكات المالية بين قطاعات الدولة المختلفة ومن أهمها وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الاتصالات.

كما قامت وزارة المالية، بسداد جزء كبير من المتأخرات الخاصة بمساندة الصادرات لتحفيز القطاع الخاص على التوسع الأفقي وزيادة الإنتاج والتصدير.

وعلى جانب آخر، تقوم الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب في الوقت الراهن بالانتهاء من قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمساندتهم وتشجيعهم على الانضمام إلى القطاع الرسمي، كما تستهدف استمرار تبسيط إجراءات تخيصيص الأراضي، وجاري العمل على إجراء تعديلات على قانون شركات قطاع الأعمال العام، وقانون حماية المنافسة وتعديلات قانون الشراكة مع القطاع الخاص.

كما تستهدف الحكومة، زيادة قيمة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة خلال العام النالي 20202021 بنحو 26.4%، مقارنة بالعام المالي الحالي لتصل إلى 177 مليار جنيه.

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