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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد رمضان يخوض رحلة للبحث عن مخرج لمسلسله الجديد

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:08 م
محمد رمضان
محمد رمضان
محمد قدري
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يستعد النجم محمد رمضان للتواجد في السباق الرمضاني المقبل، عبر مسلسل جديد لم يستقر عليه بشكل نهائي حتى الآن، وذلك عقب نجاحه الكبير في مسلسل "البرنس" مع المخرج محمد سامي الذي عرض في ماراثون رمضان الماضي.

ويواجه "رمضان" هذا العام عقبة كبيرة، حيث يخوض رحلة للبحث عن مخرج، بسبب تعاقد المخرج المفضل له محمد سامي، على مسلسل آخر مع النجمين أمير كرارة وأحمد السقا، يحمل اسم "نسل الأغراب".

كما ينشغل المخرج إبراهيم فخر بمسلسل "خيط حرير" مع النجمة مي عز الدين، بعد أن توقف تصويره العام الماضي.

"الدستور" علم أن المخرج حسين المنباوي هو الأقرب لتولي المسلسل الجديد لرمضان، خاصة بعد تعامل النجم ياسر جلال مع المخرج رؤوف عبد العزيز هذا العام في مسلسل "سيف الله خالد بن الوليد" بعد سنوات من التعامل بينهما.

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