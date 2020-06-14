تغريم 69 سائقًا بالشرقية لعدم ارتداء الكمامة

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تم اليوم ضبط 69 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق، وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية تنفيذًا للقرار الصادر في هذا الشأن.وأكد محافظ الشرقية، على مدير الإدارة العامة للمواقف، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باستمرار حملات التطهير والتعقيم للمواقف والسيارات من الداخل والخارج للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والمتابعة الميدانية بالمحافظة، بشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية، للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية، أكد عبده سالم مدير إداره المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بارتداء الكمامه الواقية بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق، وذلك أمام قرية العصلوحي مدخل الزقازيق بلبيس، أمام قرية الشوبك مدخل الزقازيق أبوحماد، بجوار موقف المنصورة مدخل الزقازيق القنايات، بجوار موقف ميت غمر مدخل الزقازيق ميت غمر، أمام الموقف العمومي بالأحرار.وأسفرت الحملة عن ضبط 69 سيارة مخالفة، وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنة 2020 بتحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.