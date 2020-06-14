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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استغاثة 175 موظفا بشركة سياحية في الغردقة بعد فصلهم

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:06 م
مدبولي
مدبولي
كتب- علي عواد
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ناشد موظفو الأمن بإحدى الشركات السياحية الكبرى بمنطقة سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة، الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة الدكتور خالد العناني، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بالتدخل لحل مشكلتهم مع الشركة بعد فصلهم دون أسباب.

حيث قامت الشركة بإخطار عدد من الموظفين عبر رسائل هاتفية بأنه سيتم إنهاء تعاقدهم بالشركة يوم 31 يوليو، وتسريح 175 موظفا لديها.

وأكد العاملون المفصولون من الشركة، أنهم فوجئوا بقرار فصلهم، مخالفة لقرار الحكومة بعدم فصل العاملين في ظل تلك الظروف.

وأضاف العمال في بيان لهم، أنه يتم خصم الضرائب من رواتبهم شهريًا وهذا حق الدولة عليهم، مناشدين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي أن ينقذوا أسرهم وذويهم من التشرد بسبب فصلهم عن العمل، وعدم توافر مصادر دخل لإعالة ذويهم قائلين: "لا نعلم ماذا سيكون مصيرنا، نحن نعمل لدى الشركة منذ سنوات".

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