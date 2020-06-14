«مكافحة كورونا»: جميع اللجان بالمدارس معقمة وآمنة للطلاب

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الدولة المصرية قوية وحريصة على صحة أبنائها، مؤكدًا أن امتحانات الثانوية العامة ستكون منظمة ومعقمة تمامًا، محذرًا من تجمع الطلاب لمراجعة الامتحان أو انتظار أولياء الأمور أمام اللجان.وأضاف "حسنى" خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " إكسترا نيوز"، أنه يجب الحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة بين الأشخاص للحد من انتشار فيروس كورونا.وأشار إلى أن اللجان بالمدارس كلها معقمة وآمنة تمامًا للطلاب، موضحا أن مصر من أحسن الدول التي تعاملت مع وباء كورونا، موضحًا أن الفيروس يتحور ومن المحتمل أن تكون له موجة ثانية فى الفترة المقبلة.