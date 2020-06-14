صرف 7 آلاف جنيه تعويضات وتعيين 128 شابًا بسوهاج

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تعيين 128 شابًا من بينهم 7 من ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج.وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير المديرية في تقريره لوزير القوي العاملة، أن المديرية قامت خلال شهر مايو الماضي بزيادة عدد المشتغلين من العمالة غير المنتظمة لـ185 عاملا واستخراج كارنيهات لهم، والتحويل الطبي لـ384 عاملا، وصرف رعاية اجتماعية لـ4 حالات وفاة بإجمالى 16 ألف جنيه، و29 حالة مواليد بـ58 ألف جنيه، و5 حالات زواج بإجمالى 15 ألف جنيه.كما تم صرف منح تعويض عن عمليات وإصابات للعاملين بواقع 7000 جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 212 عملية جراحية، ليصل إجمالى المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 40 عاملًا بإجمالى مبلغ 96 ألف جنيه خلال الشهر ذاته، ويصبح عدد المستفيدين من الرعاية الصحية والاجتماعية والمنح وكافة المميزات بهم 5034 عاملا مسجلا بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.وقال مدير المديرية إن المديرية قامت بالتفتيش على 323 منشأة للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية.