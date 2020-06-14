رئيس لجنة مكافحة كورونا: دواء خلال أسابيع واللقاح خلال 6 أشهر

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن هناك عددا من العلماء المصريين قدموا أبحاثًا عن لقاح فيروس كورونا.وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع علي فضائية "اكسترانيوز": أبحاثنا ماشية كويس وجايز أبحاث الأدوية سابقة كتير أبحاث اللقاحات وإن شاء الله الأدوية تكون في خلال الأسابيع القليلة أو الأشهر القليلة، لكن أبحاث اللقاحات قدامها شوية من 5 إلى 6 أشهر".وأوضح رئيس اللجنة العلمية، أن الموجود لدى الدول حاليًا هي بروتوكولات علاجية، وهي مجموعة من الأدوية تؤدي لنتيجة فعالة، لكن إذا قلنا دواء فعال يجب أن يكون دواء معين واحد المريض يتلقاه، ويكون فيه نسبة شفاء أكثر من 80 إلى 90%.