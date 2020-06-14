نيفين جامع تكشف محاور استراتيجية صناعة السيارات

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مصر ليس لديها صناعة للسيارات لكنها عملية تجميع، لذلك تم وضع تصور بمحاور عن استراتيجية السيارات، وشارك فيها عدة وزارات منها النقل والإنتاج الحربى والمالية والصناعة، نسعى للوصول إلى إلى دعم لهذا لقطاع عبر صندوق دعم الصناعة.وأضافت، أن محاور الاستراتيجية تعتمد على الاتجاه للوقود البديل، وقمنا من خلال جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع وزارة البترول للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى، ونعمل على المحافظات وفق عدد السيارات بها.وتابعت وزيرة التجارة، أن هناك محور آخر لصناعة السيارات الكهربائية، نتج عن الاستراتيجية عدة خطوات هامة على أرض الواقع، مشيرة إلى الابعاد التنموية والبيئية والاقتصادية من خلال عدة مجالات منها تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محليًا والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي ومواكبة التطور الدائم لتلك الصناعات، وايضا تحسين خدمات النقل الجماعي واحلال الميكروباصات المتهالكة التي مازالت تعمل في الشوارع منذ عشرون عاما او اكثر واستبدالها بمركبات عصرية حديثة تعمل بالغاز الطبيعي.