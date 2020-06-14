تكثيف عمليات تعقيم المطارات تمهيدًا لعودة الرحلات

تواصل وزارة الطيران المدني تكثيف عمليات التعقيم والتطهير بجميع المنشآت والمطارات والشركات التابعة لها، مع قرب عودة استئناف الحركة الجوية والركابية الداخلية، بالإضافة إلى تنفيذ إرشادات وتوصيات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية عبر استخدام التباعد الاجتماعي وتقليل العمالة وارتداء الكمامات الطبية أثناء ساعات العمل.وتشهد جميع المطارات الرئيسيية والإقليمية وذات المقاصد السياحية تكثيف عمليات التطهير والتعقيم بهناجر الطائرات وصالات السفر والوصول والمنشآت التابعة لها، لاستقبال المسافرين بداية الشهر المقبل، كما تم التنبيه على العاملين بالمطارات، بضرورة اتباع كافة إرشادات وزارة الصحة لضمان سلامة وحياة العاملين والمسافرين وعدم تأثر الحركة الجوية عقب عودة تشغيلها.وكان الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني قد شدد على ضرورة تطبيق أعلى المعايير الاحترازية والوقائية بتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير المشددة لضمان أعلى درجات السلامة داخل المطارات المصرية، وعلى متن الطائرات قبل وبعد كل رحلة، فضلًا عن إجراءات التعقيم الشاملة التي تتم بجميع مواقع العمل بالمطار والطائرات قبل وبعد وصول الرحلات الجوية الاستثنائية التي يتم تسييرها بالمطارات، بالإضافة إلى استمرار الوزارة في عمليات الصيانة داخل جميع المنشآت وذلك للتأكد من جاهزية واستعداد كافة المطارات المصرية عند اتخاذ القرار لاستئناف الحركة الجوية المنتظمة بعد تمام السيطرة وفرض آليات وضوابط جديدة للتعامل والتعايش مع الوضع الراهن.