شيرين فراج تظهر لأول مرة في البرلمان بعد تعافيها من كورونا

وصلت شيرين فراج، عضو مجلس النواب عن دائرة التجمع والشروق، إلى مقر البرلمان للمشاركة في أعمال الجلسات العامة المنعقدة في أول ظهور لها بعد تعافيها نهائيا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وكانت البرلمانية من أولى الحالات الإيجابية التي ظهرت في مجلس النواب، وثبتت إيجابية تحاليل الكشف عن فيروس كورونا لتدخل المستشفى وتتلقى بروتوكول العلاج كاملا، وتخرج بعد تعافيها من الفيروس.وحرصت البرلمانية خلال حضورها، اليوم، على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية من ارتداء الكمامة، وتوجهت فور دخولها إلى القطاع الطبي بالمجلس حاملة بحوزتها جميع الإجراءات الطبية التي تفيد بتعافيها كاملًا من الفيروس، فيما لاقى حضورها ترحيبا واسعا من النواب الذين بادلوها التحية والتهنئة على التعافي من فيروس كورونا المستجد.