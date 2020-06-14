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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خطة محافظة الجيزة لتنظيم امتحانات الثانوية العامة (صور)

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:45 ص
اجتماع محافظ الجيزة
اجتماع محافظ الجيزة
كتب/أحمد أبو المحاسن
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عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاء موسعا للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات النهائية والإجراءات الاحترازية والوقائية الجاري تنفيذها لاستقبال امتحانات الثانوية حيث أعدت المحافظة عددا من الإجراءات الاستثنائية هذا العام بما يضمن سلامة الطلاب.

وأشار المحافظ - في بيان - إلى أنه تم تجهيز 193 لجنة أساسية و37 لجنة احتياطية للعام الحالي حيث يؤدي حوالي ٧٠ ألف طالبة وطالبة الامتحانات هذا العام حيث تضم كل لجنة 14 طالبا فقط.

أكد على توفير الكمامات والحفاظ على المسافات والإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على توفير كبائن تعقيم أمام مقار لجان الثانوية العامة على مستوي المحافظة، وتوفير مطهرات وكواشف حرارية داخل اللجان.

وأضاف أنه سيتم متابعة سير عملية الامتحانات يوميا لتلاشي أي معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.
اجتماع محافظ الجيزة
اجتماع محافظ الجيزة
اجتماع محافظ الجيزة
اجتماع محافظ الجيزة
اجتماع محافظ الجيزة
اجتماع محافظ الجيزة

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