ضبط 2100 طن سلع فاسدة داخل ثلاجة بالساحل

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط كميات ضخمة من المواد الغذائية مجهولة المصدر داخل ثلاجة بالساحل.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الساحل لحيازته 2100 طن سلع غذائية "عجينة كفتة- رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وفي حالة سيولة تامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.