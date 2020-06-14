ضبط 2100 طن سلع فاسدة داخل ثلاجة بالساحل
الأحد 14/يونيو/2020 - 11:42 ص
هدير مصطفىطباعة
تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط كميات ضخمة من المواد الغذائية مجهولة المصدر داخل ثلاجة بالساحل.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الساحل لحيازته 2100 طن سلع غذائية "عجينة كفتة- رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وفي حالة سيولة تامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الساحل لحيازته 2100 طن سلع غذائية "عجينة كفتة- رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وفي حالة سيولة تامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.