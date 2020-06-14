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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 143 محضرا تموينيا وسحب 885 رخصة قيادة لعدم ارتداء الكمامة بالمنوفية

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:41 ص
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
ولاء القاضى
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أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تحرير 143 محضرا تموينيا ضمن الحملات اليومية التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، لتشديد الإحكام وضبط الأسعار والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية والعامة ومستودعات البترول، حفاظًا على حقوق المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا.

أشار المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، إلى استمرار الحملات التفتيشية تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية لمنع التلاعب في الأسعار ومعاقبة المخالفين، موضحا أن الحملات اليومية أسفرت عن تحرير 143 محضرا خلال يوم واحد من الأسبوع الحالي، تنوعت ما بين تحرير 52 محضر مخالفات مخابز و91 محضر مخالفات أسواق.

وأضاف أنه تم تحرير عدد 2 محضر جنح ضد أصاحب محل بقالة بمركز أشمون لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية بناحية منشأة سلطان بمركز منوف لبيع أغذية مجهولة المصدر وضبط 1800علبة بسكويت، و1350علبة عصير، وآخر ضد صاحب محل بن بمركز شبين الكوم وضبط 10 كجم بن مجهولة المصدر.

وفي إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن ارتداء السائقين والركاب الكمامات الطبية للحد من انتشار الفيروس، كشف محافظ المنوفية عن سحب 81 رخصة قيادة لسائقي السيارات وذلك أمس السبت بإجمالي 885 رخصة قيادة بكافة الطرق بنطاق المحافظة منذ بدء تنفيذ القرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس.

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