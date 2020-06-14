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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«جامع»: تعميق الصناعة المحلية يتطلب العمل مع القطاع الخاص

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:40 ص
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
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دعت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، إلى مراجعة برنامج رد الأعباء التصديرية مع المصدرين للوصول إلى نوع من التوافق، وتم صرف 3.168 مليون جنيه منذ أول يناير وصرف 30% من مستحقات الشركات الصغيرة والمتوسطة بالعام المالى 2019- 2020، مع استثناء الشركات من تقديم شهادة الموقف الضريبى.

وأضافت خلال الندوة الإليكترونية التى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والتى تم عقدها أمس الأحد، تحت عنوان " دور الحكومة المصرية في دعم القطاع الخاص خلال أزمة كورونا ومناقشة البعد الاقتصادي خلال الفترة القادمة"، أنه من ضمن القرارات التى تم العمل عليها، أنه تم وضع تصور جديد لبرنامج رد الأعباء التصديرية، وكان هناك بعض الشركات لديها بعض الاعتراض على بنود معينة فى برنامج رد الأعباء، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان يراعى أن يوجه بسرعة صرف مستحقات الشركات المصدرة، وتم التوجيه بصرف 10% للشركات فوق ما تم الاتفاق عليه،

وأشارت إلى أن تعميق الصناعة المحلية يتطلب العمل مع القطاع الخاص، عبر منظومة متكاملة تهدف إلى توفير المستلزمات الإنتاجية بأسعار مناسبة ومصنعة محليا، وعقدنا لقاءات مع القطاع الهندسي والغزل والنسيج والملابس، وتم رصد تشوهات فى بعض العملية التصنيعية، منها إمكانية التصنيع محليا لكن لابد من سعر مناسب، وعدم فقد فرص تصنيعية.

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