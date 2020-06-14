رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اعتقال عصابة سرقت 42 ألف دولار في بغداد

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:40 ص
القبض على عصابة
القبض على عصابة
وكالات
طباعة
أعلنت بغداد، اليوم الأحد، إلقاء القبض على عصابة اعترف أفرادها بسرقة 50 مليون دينار، (أي ما يعادل 42 ألف دولار أمريكي).

ونشرت مديرية مكافحة إجرام بغداد بيانا عبر موقعها على الانترنت قالت فيه: "إن قوة من مكتب مكافحة إجرام المنصور في مديرية مكافحة إجرام بغداد، التابعة إلى وكالة الوزارة لشئون الشرطة في وزارة الداخلية، تمكنت بعد التحري وجمع المعلومات من إلقاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين مطلوبين عن جريمة السرقة".

وأضاف البيان أنهم "اعترفوا بقيامهم بسرقة مبلغ 50 مليون دينار عراقي، وضُبطت المبالغ المسروقة بحوزتهم ودونت أقوالهم قضائيا بالاعتراف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين".

موضوعات متعلقة

دراسة تكشف موعد ذروة فيروس كورونا فى مصر

أول يوليو.. «الأوقاف» تعلن خطة فتح دور العبادة

بتوقيع وحيد حامد.. تفاصيل تقديم محمد رمضان قصة حياة أحمد زكي

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 13-6-2020

الصور

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

الأكثر قراءة

مواعيد صرف مرتبات يونيو بدءا من الغد

«المصل واللقاح»: مصر فيها سلالتان من كورونا.. وهذه الفئات مستثناة من التعايش

دراسة تكشف موعد ذروة فيروس كورونا فى مصر

الاعتداء على طبيب مصري و«كسر رجله» في الكويت

إنفوجراف

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

أيام زمان

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

اللقاء الثاني لـ"بيليه" وزبيدة ثروت.. صفقت له حين أحرز هدفين في فريقها.. ووعدها بحضور عيد ميلادها

اللقاء الأول لـ«بيليه» وزبيدة ثروت..«لا تصدقى ما يقولون حتى تشاهدى بعينيك الجميلتين»

يوسف وهبي المؤلف الحقيقي للحن «الكوكايين» المنسوب لسيد درويش

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

علماء الفلك يرصدون «نبض قلب» الثقب الأسود

حلويات مفيدة أثناء فقدان الوزن

الصحة العالمية: الرضاعة الطبيعية لا تنقل فيروس كورونا

دراسة: الكوليسترول المفيد يقي من أمراض القلب

منوعات

اعتقال عصابة سرقت 42 ألف دولار في بغداد

مليون دولار كادت تقتل ناجيا من كورونا

بريطاني يترك عمله في بنك ويتفرغ لحل «السودوكو»

الإمارات تدعو مصر للاشتراك بالدورة التدريبية لنظام إدارة الألعاب

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
د. هشام فهمى
عن الأدب والسياسة الآن
مؤمن المحمدي
عبد الغفور البرعي كمان وكمان
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
المزيد

الثقافة

إسلام بحيري: الفكر الديني أمرض المجتمع جنسيا

«نضال شابة للحياة».. مذكرات فتاة يابانية مع ضمور المخيخ

أمسية لتكريم أحمد قاصد في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

«فيها.. يخفيها».. مفردات الحارة المصرية