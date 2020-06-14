التنمية المحلية: نعمل على قانون لغلق المحال ليلا بعد أزمة كورونا

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل الفترة الحالية على وضع شروط قانون غلق المحلات ليلا بالفعل عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا السمتجد، بالتنسيق مع المخافظين، مع تقسيم التجارية منها وتحديد أوقات غلقها، والتي ستختلف على حسب نشاط المحل التجاري، وفقًا لتقارير كل محافظة.وأكد شعراوي، في بيان، تواصل تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء بشأن التعامل مع فيروس كورونا، في إطار القرارات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في ذات الشأن، مؤكدا التواصل مع المحافظين، بشأن إعداد تقارير عن عمل المحال والمولات، والمقرر أن تعمل حسب طبيعة كل منها وموقعها الجغرافي.وأضاف، أنه يجري التواصل مع كافة المحافظات خلال الفترة الجارية لدراسة بعض المقترحات الخاصة بمواعيد غلق وفتح المحال والمولات التجارية والمطاعم لتنفيذها عقب انتهاء أزمة كورونا والاستفادة من التجربة الحالية في هذا الشأن، خاصة بعد إصدار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019.وشدد شعراوي، على ضرورة تكثيف المحافظين، من الحملات الرقابية، لمتابعة عمل الأحياء والمراكز والقرى، ودورها في تطهير وتعقيم منشأتها ضد فيروس كورونا، منوها إلى أن المحافظات تعمل بكامل طاقتها، في هذا الملف.