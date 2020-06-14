آمال ماهر للجمهور: دعمكم بيمنحني طاقة إيجابية
الأحد 14/يونيو/2020 - 11:36 ص
هدير شعراويطباعة
وجهت الفنان آمال ماهر، رسالة موثرة إلى جمهورها الذي دعمها بعد نجاح حفلها الأخيرة الذي كان على سفح الأهرام.
ونشرت آمال ماهر صورة لها من خلال حسابها الشخصي إنستجرام وعلقت قائلة: "مش قادرة أوصف إحساسي بحبكم ودعمكم ليا، قد إيه بيمنحني طاقة إيجابية وبينعكس عليا بكل شيء جميل".
وكانت آمال قدمت في الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، منها: "يا عيني عليكي يا طيبة"، "اللي قادرة"، "ماتسبنيش"، كما غنت للفنانة وردة "العيون السود"، ومن أغاني الفنان عبدالحليم حافظ "على قد الشوق"، واختتمت الحفل بأغنيتها "طوبة فوق طوبة".
ونشرت آمال ماهر صورة لها من خلال حسابها الشخصي إنستجرام وعلقت قائلة: "مش قادرة أوصف إحساسي بحبكم ودعمكم ليا، قد إيه بيمنحني طاقة إيجابية وبينعكس عليا بكل شيء جميل".
وكانت آمال قدمت في الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، منها: "يا عيني عليكي يا طيبة"، "اللي قادرة"، "ماتسبنيش"، كما غنت للفنانة وردة "العيون السود"، ومن أغاني الفنان عبدالحليم حافظ "على قد الشوق"، واختتمت الحفل بأغنيتها "طوبة فوق طوبة".