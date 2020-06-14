رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1404 إصابات جديدة بكورونا في سلطنة عمان

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:35 ص
كورونا في سلطنة عمان
كورونا في سلطنة عمان
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الأحد، تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 104 حالات.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، اليوم، إنه تم تسجيل 1404 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 23481 حالة.

وأضافت الوزارة أن الإصابات تشمل 400 حالة لعمانيين، و1004 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن 924 مصابا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 8454

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاعتداء على طبيب مصري و«كسر رجله» في الكويت

أول تعليق من رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» عن الاتهام بـ«الإساءة للكنيسة»

بتوقيع وحيد حامد.. تفاصيل تقديم محمد رمضان قصة حياة أحمد زكي

دراسة تكشف موعد ذروة فيروس كورونا فى مصر

الصور

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

الأكثر قراءة

مواعيد صرف مرتبات يونيو بدءا من الغد

«المصل واللقاح»: مصر فيها سلالتان من كورونا.. وهذه الفئات مستثناة من التعايش

دراسة تكشف موعد ذروة فيروس كورونا فى مصر

الاعتداء على طبيب مصري و«كسر رجله» في الكويت

إنفوجراف

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

أيام زمان

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

اللقاء الثاني لـ"بيليه" وزبيدة ثروت.. صفقت له حين أحرز هدفين في فريقها.. ووعدها بحضور عيد ميلادها

اللقاء الأول لـ«بيليه» وزبيدة ثروت..«لا تصدقى ما يقولون حتى تشاهدى بعينيك الجميلتين»

يوسف وهبي المؤلف الحقيقي للحن «الكوكايين» المنسوب لسيد درويش

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

علماء الفلك يرصدون «نبض قلب» الثقب الأسود

حلويات مفيدة أثناء فقدان الوزن

الصحة العالمية: الرضاعة الطبيعية لا تنقل فيروس كورونا

دراسة: الكوليسترول المفيد يقي من أمراض القلب

منوعات

اعتقال عصابة سرقت 42 ألف دولار في بغداد

مليون دولار كادت تقتل ناجيا من كورونا

بريطاني يترك عمله في بنك ويتفرغ لحل «السودوكو»

الإمارات تدعو مصر للاشتراك بالدورة التدريبية لنظام إدارة الألعاب

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
د. هشام فهمى
عن الأدب والسياسة الآن
مؤمن المحمدي
عبد الغفور البرعي كمان وكمان
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
المزيد

الثقافة

إسلام بحيري: الفكر الديني أمرض المجتمع جنسيا

«نضال شابة للحياة».. مذكرات فتاة يابانية مع ضمور المخيخ

أمسية لتكريم أحمد قاصد في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

«فيها.. يخفيها».. مفردات الحارة المصرية