تفاصيل تطوير أكبر 6 دور رعاية لأطفال بلا مأوى (فيديو)

استعرض برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم الأحد، تقريرا عن تطوير أكبر 6 دور رعاية لأطفال بلا مأوى، وذلك من قبل صندوق "تحيا مصر"، في إطار انطلاقة احتفال مصر باليوم العالمي لمكافحة عمل الطفل بالمشاركة مع وزارة التضامن وصندوق تحيا مصر.وقال هشام خليفة، مدير برنامج الدعم الاجتماعي بصندوق تحيا مصر، إنه تم استحداث مجموعة من الأماكن داخل مؤسسة الفتيات بالعجوزة، لتكون عامل جذب للفتيات عندما يتم إيداعهن في الدار.وأوضح أنه تمت إضافة مجموعة جديدة من الأنشطة، ومنها صالة جيم للفتيات، وورش تدريب على كل الحرف والأعمال اليدوية التي تهواها الفتيات.وأشار مدير برنامج الدعم الاجتماعي بصندوق تحيا مصر، إلى أن القوة الاستيعابية لدار الفتيات بالعجوزة هي 150 فتاة وتحت الإشراف الكامل لوزارة التضامن.