27 إصابة جديدة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية ارتفاع حالات الشفاء من فيروس "كورونا " في البلاد إلى 16 ألفا و59 حالة، من إجمالي عدد الإصابات البالغ عددها 17 ألفا و109 حالات.وأفاد بيان للوزارة، اليوم، بأنه تم تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس "كورونا " في العاصمة (فيينا ) وتسجيل إصابتين خارج العاصمة، بينما لم يتم تسجيل إصابات جديدة في سبع ولايات نمساوية أخرى.وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد الحالات المصابة في العاصمة بلغ 3565 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 177 حالة، وشفاء 3136 حالة، ويتواجد حاليا نحو 69 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات، من بينهم 12 حالة تعالج في وحدات العناية المركزة.