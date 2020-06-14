الوادي الجديد تمول 54 مشروعا بـ5 ملايين جنيه مايو الماضي

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة مولت 54 مشروعا مختلفة النشاط بتكلفة 5 ملايين جنيه، وفرت 114 فرصة عمل لأبناءها مايو المنقضي، ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية المجتمعية "مشروعك".وأكد الزملوط، في بيان، أن المحافظة تدعم كافة الشباب الراغب في تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم في خلق أفاق جديدة للتنمية، من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.جدير بالذكر أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها من مبادرة مشروعك حتى الآن بلغ 4107 مشروعات، بقيمة 211.7 مليون جنيه وفرت 7982 فرصة عمل.