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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نيفين جامع: نعمل بقوة لاستمرار العمل بالقطاع الصناعي دون تقصير

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:32 ص
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
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قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه من ضمن الإجراءات التي عملت عليها الحكومة لاستمرار العمل بقوة بالقطاع الصناعى في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، العمل على الحفاظ على العمالة فى القطاعات المختلفة، وتقديم الدعم لأى شخص فقد وظيفته.

وأضافت جامع خلال ندوة إلكترونية أقامتها اليوم خلال الجمعية المصرية البريطانية، أنه من ضمن الإجراءات المتخذة بالقطاع الصناعى، وقف تصدير بعض المستلزمات والكمامات وبعض أنواع البقوليات لتوفيرها للسوق الداخلية، مع التأكيد على التواصل مع المصدرين لعدم الاضرار بأى فرصة تصديرية، وتمت الموافقة على تصدير بعض شحنات البقوليات للدول العربية، كنوع من الالتزام والوفاء بالطلبات المسبقة.

وتابعت وزيرة الصناعة، أنه تمت الموافقة على عدد من الطلبات التصديرية لدول أجنبية ومنها إنجلترا، وتلقينا رسالة شكر من وزير التجارة فى إنجلترا على هذه الصفقة التصديرية وكانت بها مستلزمات طبية، وتمت الموافقة على شحنة تضمن مليون كمامة إلى إيطاليا، والاستثناء هنا يهدف لفتح سوق تصديرية والحفاظ على العلاقات وفتح فرص تصديرية أخرى مستقبلية فى قطاعات أخرى غير المستلزمات الطبية.

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