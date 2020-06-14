محافظ الدقهلية: لا تهاون مع الفساد في بيع الأغذية

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه لن يسمح بالفساد خاصة في سوق بيع وتداول المواد الغذائية ومنافذ البيع ولن يتهاون فيما يخص رغيف الخبز.جاء ذلك خلال استعراضه تقرير مديرية التموين لحملات تفتيش ورقابة، أسفرت عن تحرير 40 محضرا لمخابز مخالفة في حملة تموينية على عدد من المخابز بنطاق مراكز ومدن المنصورة وميت غمر وبني عبيد.وأكد محافظ الدقهلية، استمرار حملات التفتيش والرقابة يوميا على مختلف المنشآت الغذائية وخاصة منافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضراوات والمخابز للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط والمحددات القانونية.ومن جانبه أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أنه تم المرور على عدد من المخابز ومحلات بيع سلع غذائية وتموينية بناحية مركز وقسم ثان المنصورة أسفر عن تحرير عدد 4 محاضر إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، ومحضر تجميع عدد 17 شيكارة دقيق بلدي مخصص للمخابز، ومحضر تصرف 5 شكائر دقيق بلدي، ومحضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمي، ومحضر إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات.كما قامت الحملة بالمرور على مركز ومدينة ميت غمر، وأسفرت عن تحرير 3 محاضر تصرف في الدقيق البلدي بكمية قدرها 20.5 شكارة دقيق بلدي، 9 محاضر إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، 4 محاضر إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم وجود سجل كارت المفتش.وفي مركز ومدينة بني عبيد قامت الحملة بتحرير 3 محاضر تصرف في 46 شيكارة دقيق مخصص للمخابز البلدية، وعدد محضر تجميع 60 بطاقة تموينية ذكية، و8 محاضر إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، 2 محضر إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، محضر استخدام أسطوانة بوتاجاز في غير الغرض.