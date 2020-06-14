الإمارات تدعو مصر للاشتراك بالدورة التدريبية لنظام إدارة الألعاب

قام الأولمبياد الخاص الإماراتي بتوجيه دعوة لنظيره المصري للاشتراك في الدورة التدريبية على نظام إدارة الألعاب والمسابقات (GMS)، والتي تعقد يوم الأربعاء المقبل من خلال المنصة الافتراضية باستخدام تقنية zoom.وتأتي هذه الدورة استكمالا لمجموعة الدورات التي أقرها واعتمدها مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة شما الوزيرة وزيرة الدولة للشباب بالتعاون والتنسيق مع الرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص الدولي برئاسة المهندس أيمن عبد الوهاب، والتي تأتي ضمن خطة المنطقة الاستراتيجية في دعم مختلف برامج المنطقة لعبور جائحة كورونا ودعم خطط تدريبهم، وكذلك الإعداد للخطة الخاصة بالمنطقة والتي جاري الإعداد لها تتناول الشهور المتبقية من 2020 لاستكمال ما قامت به الرئاسة الإقليمية خلال السنوات القليلة الماضية من عقد دورات تدريبية في مختلف الرياضات.وصرح شريف الفولى، مدير عام الألعاب والمسابقات بالرئاسة الإقليمية، بأن إدارة الألعاب والمسابقات من خلال نظام GMS يعد من الأهمية بمكان ضرورة تدريب جميع برامج المنطقة على استخدامه وتطبيقه في إدارة الألعاب والمسابقات التي يقيمها البرنامج، وهو شرط يشترطه الأولمبياد الخاص الدولي من ضرورة إدارة أى ألعاب ومسابقات بهذا البرنامج سواء كانت محلية أو وطنية او إقليمية أو عالمية، لأنه من الأهمية بمكان أنه يضمن حصول أي لاعب يشارك فى أى العاب ومسابقات على حقوقه كاملة ومن خلال بيانات واضحة ودقيقة وتسجيل الأرقام التي يحققها اللاعب خلال اشتراكه فى المسابقات المختلفة وعملية اعلان النتائج وكلها عملية تتم بواسطة الكمبيوتر.يقوم بإلقاء محاضرات الدورة التدريبية لنظام إدارة الالعاب والمسابقات الدكتور مصطفى شوقى مدير تكنولوجيا الرياضة بالأولمبياد الخاص المصري والذي يقول عن ( Games Management System (GMS بأنه مصطلح يشير إلى (نظام إدارة الألعاب) هو برنامج قاعدة بيانات لإدارة وتسجيل بيانات الألعاب والأحداث والتقسيم والنتائج والتقارير الخاصة بكل الاحداث الرياضية بالاولمبياد الخاص حيث يقوم البرنامج بعملية التقسيم والنهائي بناء على المرحلة السنية وجنس والقدرة الرياضية لجميع اللاعبين المشاركين فى كافة الألعاب بناء على قوانين الرياضات المختلفة بالأولمبياد الخاص ويضمن هذا النظام العدالة والحيادية لجميع اللاعبين المشاركين حيث يقوم بحساب النتائج وترتيب اللاعبين تلقائيا دون تدخل أحد.وكان طلال الهاشمي، المدير الوطنى للبرنامج الإماراتي، قد أشاد بالنجاح الكبير الذى شهدته الدورة التدريبية التي عقد مؤخرا للرياضات الموحدة وشهدت مشاركة 200 مدربا من 8 دول وقام بإلقائها الدكتور عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية، وتلقى البرنامج الإماراتي طلبات من مختلف برامج المنطقة بضرورة دعوتهم للاشتراك في الدورات القادمة، حيث قام عمرو بدوي رئيس وحدة الرياضة والتدريب الأولمبياد الخاص الإماراتي بإرسال الدعوات، وسيقوم قبل يوم الدورة بالكشف عن الأعداد المشاركة وكذلك البرنامج التفصيلي الخاص بالدورة وأخطار المشاركين، وإدارتها مثلما حدث فى الدورة التدريبية للرياضات الموحدة والتى حققت نجاحا كبيرا.