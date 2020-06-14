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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة شمال سيناء: وضع كورونا لا يزال آمنًا

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:24 ص
كورونا
كورونا
أ.ش.أ
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أكد الدكتور حاسم حمدي، مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة في شمال سيناء، أن الإدارة تتعامل مع المستجدات الخاصة بفيروس "كورونا " طبقا لمنظور وزارة الصحة فى مواجهة الفيروس، مشيرًا إلى قيام الإدارة بتفعيل الإجراءات الوقائية وتكثيف التوعية على مستوى المحافظة بهدف دعم "الطب الوقائي " في التصدى للفيروس، وتوضيح طرق ارتداء الكمامة والماسك الطبي، لكل من العاملين فى القطاع الصحي والمواطنين، وإجراءات العزل المنزلي وغيرها إلى جانب المنظور الجديد لوزارة الصحة فى التعامل مع الفيروس وحالات الاشتباه أو الإصابة.

وأضاف في تصريحات له، اليوم، أن عددا من المصابين أو المشتبه بهم اتجهوا إلى العزل والعلاج في المنازل، بعد استبدال "الحجر الصحي " بالعزل المنزلي، فى مواجهة الحالات المشتبه فيها أو التي تثبت إصابتها، واصفًا الوضع فى محافظة شمال سيناء بأنه لا يزال آمنا.

وأعلن أنه تم تقسيم حالات كورونا الى 3 أنواع "بسيطة ومتوسطة وخطيرة"، وأنه يتم عزل الحالات البسيطة والمتوسطة منزليا وحجز الحالات الخطيرة فى المستشفيات، مشيرًا إلى تعافي نسبة 80% من الحالات.

وأشار إلى قواعد واشتراطات العزل المنزلي الصحى طبقا لبروتوكول وزارة الصحة المقرر تطبيقه ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا، ومن أهمها "يكون الشخص المعزول فى غرفة منفصلة، وحمام خاص، وإذا لم يوجد حمام خاص فى غرفة الشخص المعزول فيتعين ارتداء الكمامة عند الخروج من الغرفة أو لدى دخول شخص آخر، وتكون التهوية طبيعية بقدر الإمكان، والحفاظ على مسافة متر عند دخول شخص آخر إلى الغرفة، وغسل الأيدى بالماء والصابون بعد التعامل مع الشخص المعزول، ويفضل أن يقدم الطعام والعلاج للمعزول شخص واحد سليم وغير مسن، كما يفضل استخدام أدوات الطعام ذات الاستعمال الواحد للتقليل من فرص الإصابة بالعدوى، وقياس درجة الحرارة للشخص المعزول باستمرار.

وأشار إلى استمرار "إدارة التثقيف والإعلام الصحي" فى توعية المواطنين من خلال الندوات واللقاءات، ونشر البروتوكول العلاجى لوزارة الصحة وجميع الإجراءات المتعلقة بأسباب انتشار الفيروس ونقل العدوى وطرق الوقاية مع توضيح أهمية تطبيق برنامج "صحة مصر" لما يقدمه من مجموعة خدمات فى مواجهة فيروس كورونا، وكل تعليمات العزل المنزلى إلى جانب كيفية المتابعة وتفاصيل خطة التعايش مع الفيروس التى تسعى الدولة إلى تطبيقها خلال المرحلة القادمة، وآخر الأخبار والإحصائيات اليومية عن الإصابات وغيرها، فضلا عن احترام خصوصية الحالات المشتبه فيها أو المصابة بعدم الإعلان عن الاسم أو العنوان.

يذكر أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في المحافظة بلغ حتى اليوم 62 حالة مشتبها فيها، فيما أفادت نتائج تحاليل العينات بسلبية 36 حالة وإيجابية 17 حالة أخرى، وأن هناك حالة ما زالت تحت البحث.. إلى جانب عزل 8 حالات منزليًا دون أخذ عينات.

يشار أيضا إلى أنه تم شفاء حالتين من الحالات الإيجابية، وحجز 3 حالات فى مستشفى العريش العام، و6 حالات بمستشفى بئر العبد المركزي وحالة واحدة فى مستشفى "أبوخليفة " بالإسماعيلية.. إلى جانب 3 حالات حجز منزلى، ووفاة حالتين.

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