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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

8835 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:18 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
أ.ش.أ
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أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 8835 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 528 ألفا و964 إصابة.

وأفاد بيان للمركز الروسي، اليوم، بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 85 إقليما ومنطقة في روسيا، مشيرًا إلى تسجيل 119 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي الوفيات إلى 6948 حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل 1477 إصابة من الإصابات الجديدة بالفيروس في العاصمة الروسية موسكو، مشيرًا إلى أن 5409 من المرضى بالفيروس تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات في عموم البلاد خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 280 ألفا و50 حالة.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة حماية المستهلك في روسيا عن إجراء أكثر من 14.8 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس في عموم البلاد.

وذكر بيان للهيئة الروسية، أن 316 ألف مواطن في روسيا يخضعون حاليا للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا، وأنه تم إجراء 306 آلاف فحص عن الفيروس خلال اليوم الماضي فقط في عموم روسيا.

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