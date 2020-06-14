غادة عادل تبدأ تصوير «الخطة العامية» أول يوليو

تعود النجمة غادة عادل من رحلتها بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر إلى القاهرة، خلال الأيام القادمة لبدء تصوير فيلمها الجديد "الخطة العامية".وتحدثت الشركة المنتجة مع غادة عادل، حول ضرورة بدء التصوير أول يوليو المقبل من أجل إنهاء تصوير الفيلم وتجهيزه للعرض حتى يكون جاهزا في أي وقت تفتح في السينمات من جديد بعد أن جرى غلقها قبل عدة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.وتشارك النجمة غادة عادل كلا من علي ربيع ومحمد عبدالرحمن بطولة الفيلم الجديد الذي كتبه أحمد عبدالوهاب وكريم كنز، ويخرجه معتز التوني، وتدور قصته حول خطة كوميدية لسرقة أحد البنوك من خلال عصابة من المكفوفين.