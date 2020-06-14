ارتفاع إصابات كورونا في باكستان لـ139 ألفا

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في باكستان إلى 139 ألفا و230 حالة.وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الأحد، أن هذا يأتي بعدما تم تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بالفيروس في إقليم "جيلجيت - بالتستان"، و771 حالة بالعاصمة "إسلام أباد"، و30 حالة في إقليم "آزاد جامو وكشمير" خلال الساعات الـ24 الماضية.وأضافت القناة أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 2632 حالة، بعد تسجيل حالات وفاة جديدة في "إسلام أباد" وإقليم "آزاد جامو وكشمير".