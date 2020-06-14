«المصرية لتسويق الأسماك»: انخفاض كبير بالأسعار يصل لـ 30% (فيديو)

قال سيد خليل، مدير فرع بالشركة المصرية لتسويق الأسماك، إن أسعار الأسماك في متناول الجميع، مشيرًا إلى أن سعر السمك البوري 55 جنيها، والبلطي 27، والبلطي حجم كبير بـ 32 جنيها.وأضاف سيد خليل، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن أسعار الأسماك بالمجمعات الاستهلاكية تنافس أسعار القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الأسعار بها انخفاض كبير لا يقل عن 30%.وأوضح أن مصادر الأسماك هما أسوان وسوق العبور، منوها بأن الشركة لديها فروع عديدة في القاهرة والجيزة والزيتون وحلوان وجسر السويس وغيرها، لافتا إلى أنه يتم تجهيز الأوردر المطلوب حسب كل عميل، كما يوجد لديهم بالشركة خدمة توصيل الطلبات للمنازل.