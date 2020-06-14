الأردن: تطبيق «أمان» سهل الوصول لمخالطي مصابي كورونا

أكد وزير الدولة لشئون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، أن تطبيق "أمان" عبر الهاتف يساعد في الوصول إلى مخالطي المصابين بفيروس كورونا بسرعة عالية.وقال "العضايلة"، في تغريدة له عبر "تويتر" اليوم الأحد: "إن تطبيق (أمان) هو توظيف التكنولوجيا لخدمة صحة المجتمع"، مشيرا إلى أن عدد مستخدميه وصل إلى 550 ألفا.وذكر: "لتحقيق فائدة أكبر نحتاج قاعدة مستخدمين أكبر"، مشيرا إلى أن "التطبيق يحترم الخصوصية وينبه من كان قريبا من مصاب يستخدم التطبيق، كما يمكننا من الوصول بسرعة للمخالطين وحماية صحتهم وأسرهم".ووصل عدد المصابين الإجمالي بفيروس كورونا اليوم الأحد في الأردن إلى 953 شخصا، توفي بينهم 9 أشخاص، فيما بلغ عدد المتعافين حتى اليوم 678 حالة.