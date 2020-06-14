المشاط تبحث مع سفير ألمانيا مرحلة التعاون الثالثة بين البلدين

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، اجتماعا عبر "الفيديو كونفرانس" مع الدكتور سيريل جان نون، السفير الألماني بالقاهرة، بحثت خلاله سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والإسراع في إجراءات المرحلة الثالثة من مبادلة الديون بين البلدين.وأشادت "المشاط" خلال الاجتماع بالتعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما، والذى يعد من أفضل أشكال التعاون التنموي مع شركاء مصر في التنمية من حيث التوافق مع أولويات الحكومة المصرية، حيث وصل حجم محفظة التعاون إلى نحو 1.7 مليار يورو، تضمنت 48 مشروعا أبرزها إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، والصرف الصحي، إضافة إلى مشروعات يجرى تنفيذها لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والبنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأوضحت الوزيرة أن استراتيجية التعاون المصري الألماني تركز على 4 محاور وهي: قطاع الموارد المائية والري والصرف الصحي والمخلفات الصلبة، وقطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وقطاع التنمية المستدامة، وقطاع التعاون في عدة مجالات من خلال تمويل عدة مشروعات في مجالات التنمية الحضرية والإصلاح الإداري والتنمية الاجتماعية وتمكين المرأة.وأشارت - في بيان - إلى أنه تم بحث التعاون بين البلدين فى مواجهة فيروس كورونا فى إطار المنصة التى شكلتها وزارة التعاون الدولى مع شركاء التنمية للنقاش حول الاستجابة لمواجهة هذا الوباء، مؤكدة أن الاصلاحات المالية والنقدية التى قامت بها الحكومة المصرية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى، ساعدت الحكومة المصرية على مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لكورونا، مؤكدة أهمية الإسراع فى إنهاء إجراءات المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية خلال المرحلة المقبلة.وأضافت أنه تم الاتفاق على عقد المشاورات الحكومية، برئاسة وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصرى ووزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية عن الجانب الألمانى، ومشاركة السفارة الألمانية بالقاهرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني، وذلك تمهيدا لعقد اجتماعات اللجنة الثنائية المصرية الالمانية، للاتفاق على التعاون المستقبلى بين البلدين.من جانبه، أشاد السفير الألمانى لدى القاهرة، باستراتيجية وزارة التعاون الدولى الجديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، ودورها فى سرد المشاركات الدولية من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية وتأثيرها على المواطن ودورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحا أن مصر استطاعت تقديم تجربة جيدة فى الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، وما تتخذه من إجراءات لإعادة البناء لمرحلة ما بعد انتهاء الوباء.