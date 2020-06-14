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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الهجرة» تعلن ترجمة حلقات من «الاختيار» لأبناء المصريين بالخارج

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:06 ص
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
وفاء علي
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أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه تم ترجمة آخر ثلاث حلقات من مسلسل "الاختيار" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وذلك استكمالا لجهود ربط أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج بوطنهم والحفاظ على الهوية ونشر الوعي بقضايا الأمن القومي بينهم، والتي تتم بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في صورة دورات تثقيفية.

وجاءت الترجمة استجابة لمبادرة من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة؛ لنقل تلك الروح الوطنية لشباب المصريين بالخارج؛ نظرا لما قدمته الحلقات الأخيرة من المسلسل المصري "الاختيار" من توثيق دقيق لأحد أهم المعارك ضد التكفيريين في شمال سيناء وشهدت عرضا متميزا لتفاصيل "ملحمة البرث" وظهور الأبطال الحقيقيين وشهادات حية من الضباط والجنود المقاتلين في شمال سيناء من المشاركين في ملحمة البرث والهجوم على كمين الفرافرة، وشهادة منار سليم زوجة العقيد أحمد منسي.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن الحلقات سيتم بثها بالترجمة الإنجليزية والفرنسية، عبر صفحات الوزارة الرسمية وصفحات شباب المصريين بالخارج، بالإضافة لتوزيعها على رموز الجاليات المصرية في الخارج.

يذكر أن مسلسل الاختيار تناول حياة قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، أحمد صابر منسي، الذى استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، كما أظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل وزملائه، وعرضا كاملا للتحديات التي تواجه شمال سيناء وآليات مواجهتها، ما يبرز جهود الدولة المصرية في تنمية سيناء وتوفير فرص العمل والمشروعات المتنوعة.

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