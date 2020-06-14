لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة أجزاء انهيار من عقار بمنطقة سان ستيفانو وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ بانهيار أجزاء من شرفة شقة بالطابق الثامن علوي بأحد العقارات بطريق الجيش نطاق حي شرق ناصية شارع أحمد شكري سان ستيفانو دون حدوث أي إصابات أو خسائر.انتقلت قوات من الحماية المدنية بمعداتها إلى موقع العقار وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفريق هندسي متخصص لمعاينة العقار من حي شرق، كما تواجد ضباط إدارة شرطة المرور ووحدة شرطة المرافق بالحي، لاتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة للمواطنين ووضع الحواجز الحديدية لتأمين المارة، حتى تم الانتهاء من إزالة الأجزاء الخطرة من العقار.حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.