كفر الشيخ تتسلم الدفعة الأولى من بوابات تعقيم لجان الثانوية العامة

تسلمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أول دفعة من بوابات التعقيم الإلكترونية والتي سيتم استخدامها لتعقيم طلاب الثانوية العامة، خلال مارثون الامتحانات ضمن الإجراءات الوقائية التى تنفيذها لحماية الطلاب، بحضور الدكتور سلامه الويشي، مدير عام التعليم العام، وغادة النحاس، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، وهاني حمدان، منسق المنصة، وعدد من قيادات المديرية والإدارات التعليمية، ومدراء المدارس.وتابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وصول البوابات للمدارس، وتسليمها وتركيبها ووصول المطهرات للجان، بإداراتي شرق وغرب كفر الشيخ التعليميتين.وتفقدت كشك، أعمال تركيب البوابات بلجان مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وعلي عبد الشكور للغات، وعلي عبد الشكور للتعليم الأساسي، والمدرسة الثانوية التجارية، ومدرسة النور للمكفوفين، لمتابعة استمرار أعمال التطهير والتعقيم، وحجرات العزل باللجان، إضافة لتوفير المطهرات بدورات المياه، ومتابعة حجرات الزائرة الصحية، للتأكد من الانتهاء من تجهيزها بكافة الأجهزة المتاحة.